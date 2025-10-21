ジャパネットホールディングス（長崎県佐世保市）の高田旭人社長は18日に開いた長崎スタジアムシティ（長崎市幸町）開業1年に関する記者会見で、地元経済に対する見解も述べた。同施設では正規・非正規を合わせて約1100人を雇用しており、「県全体の経済を引っ張るため、（社内の）賃金水準を上げたい」と話した。主なやりとりは次の通り。−同施設での雇用を振り返って。「ここで働くことを誇りに思う従業員が多く、定着率