全国有数の大豆生産地としての佐賀をPRしようと、県は20日、枡に入った大豆を再現した「福きたる大豆くじ」のモニュメントを、佐賀市のJR佐賀駅前交流広場に設置し、除幕式を開いた。計6日間の「くじ引きチャンス」で当たりを引くと、大豆加工品などと引き換えられる。豆腐好きのキャラクターが登場する人気アニメ「忍たま乱太郎」とのコラボ企画の一環。県によると、昨年の県内の大豆収穫量は約9090トンで全国4位。メインの品