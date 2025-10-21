佐賀県教育委員会は20日、公務執行妨害罪で略式起訴された県教委事務局の会計年度任用職員の60代男性を戒告の懲戒処分とした。男性は同日付で依願退職した。県教委によると、男性は5月15日、唐津市内の路上で車を運転中、一時不停止違反の取り締まりをしていた唐津署の警察官に対し、胸元をつかんで「ふざけるな」などと暴言を吐いた。唐津区検が9月16日に略式起訴、唐津簡裁が同18日に罰金30万円の略式命令を出した。男性は罰