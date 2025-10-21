¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ï¢Î©¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ï20ÆüÌë¤â¿Í»ö¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Æü¤Ë¹ç°Õ¤¬À®Î©¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢21Æü¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬½÷À­½é¤Î¼óÁê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¹â»ÔÁíºÛ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢²æ¤¬ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òÁ°