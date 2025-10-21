フジテレビ系長寿音楽番組『MUSIC FAIR』(毎週土曜18:00〜)の石田弘エグゼクティブプロデューサー(82)が、9月末で退任したことが分かった。石田弘氏1964年のスタートから61年の番組の歴史の中で、半世紀以上にわたり携わり続けてきた石田氏は、9月末でフジテレビを離職したことにより『MUSIC FAIR』からも離れることに。9月中に収録された10月11日放送分を最後に、スタッフロールで名前が表示されなくなった。石田氏は、日本大学芸