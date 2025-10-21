俳優の市原隼人が、23日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。市原隼人＝テレビ朝日提供近年は役作りのために三味線の稽古に励んでいたという市原。日本文化についても学ぶ機会になったそう。今年出演して話題になった大河ドラマの話など、いつも苦労しているという役作りについても話している。俳優の仕事の合間に趣味のカメラにも奮闘しているそうで、海外に写真撮影に行くほか