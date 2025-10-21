【モデルプレス＝2025/10/21】元日向坂46の影山優佳が、女優の桜田ひよりとM!LKの佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（よる10時〜）に出演することが発表された。【写真】「ESCAPE」と繋がる「恋は闇」登場人物、衝撃の姿◆影山優佳「ESCAPE それは誘拐のはずだった」出演決定今作は桜田と佐野がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の二人が