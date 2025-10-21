タレントの重盛さと美（37歳）が、10月18日に放送されたバラエティ番組「痛快！明石家電視台」（毎日放送）に出演。女優・長谷川京子（47歳）について「YouTube見たくても色気がスゴすぎて開けない」と語った。番組は今回、長谷川をゲストに迎え、関西人による長谷川のイメージを街頭調査。街の人々からは「色っぽい」「フェロモンお化け」「私らと同じ人間に思われへん」などの声が多く上がり、1位に輝いたのが「色気がスゴい」だ