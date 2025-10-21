日本ハムの救世主、ソフトバンクの悪夢と言っても過言じゃない。日本ハム新庄監督「監督は頭おかしい」と自虐も…CS敗退崖っぷちでも大きな収穫19日のCSファイナル5戦目も勝利し、3連勝でアドバンテージを含め3勝3敗とした日本ハム。勝利を呼び寄せたのが、「3番・DH」で出場した主砲のレイエス（30）だ。今季は32本塁打、90打点でリーグ2冠を獲得し、CSファイナルステージでも5試合で17打数9安打、4本塁打、6打点、6四球。シ