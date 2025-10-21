女優・平祐奈の公開した姉妹ショットが、注目を浴びている。平は２１日までに、自身のインスタグラムを更新。ダウンタウン・浜田雅功の個展を訪れ、「姉がゲラゲラ笑いすぎてて一緒に来ていないフリをしたかった…です…ニコッ」と投稿、姉でタレントの平愛梨との姉妹ショットを公開した。写真にはものまね芸人のＪＰとハリウリサも一緒に映っている。この投稿には「日本一の美人姉妹」「姉妹でお綺麗です」「仲良し姉妹」「