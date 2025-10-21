JR西日本は、10月22日から11月30日まで「秋の京都丹波お出かけきっぷ」を発売します。このきっぷは、山陰本線（嵯峨野線）の京都駅〜和知駅間が1日乗り放題となる大変おトクなフリーきっぷ。秋の豊かな自然や歴史ある伝統芸能に触れる特別な旅を、スマートな移動で楽しめます。1日乗り放題のフリーきっぷ京都丹波地域をおトクに巡ることができる「秋の京都丹波お出かけきっぷ」。価格は大人1名あたり1,200円（税込）で、JR山陰本線