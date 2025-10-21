◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク2―1日本ハム（2025年10月20日みずほペイペイD）首位打者のソフトバンク・牧原大にとっては、途方もなく長いトンネルだった。第5戦までは15打席無安打。第2戦で王手としたチームは逆王手と追い込まれていた。0―0の3回1死一塁、左前へ転がるCSファイナルS初安打が先制点の起点となった。「ほっとしたというか、心の底からうれしかったです」同1死一、二塁。周東の