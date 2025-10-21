◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク2―1日本ハム（2025年10月20日みずほペイペイD）ソフトバンクがCSファイナルSを勝ち抜き、日本シリーズはソフトバンクと阪神の対戦になった。両チームの対戦は64、03、14年に続き11年ぶり4度目。過去3度は全てソフトバンクが勝っている。なお、CSファイナルSを4勝3敗で勝ち上がるのは、ソフトバンクで延べ5チーム目になるが、過去4チームの日本シリーズ結果を見ると