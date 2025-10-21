21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円高の4万9610円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9185.5円に対しては424.50円高。出来高は1万1866枚だった。 TOPIX先物期近は3265ポイントと前日比8ポイント高、TOPIX現物終値比16.55ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49610+310 11866 日経225m