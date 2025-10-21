「ＢＣクラシック・米Ｇ１」（１１月１日、デルマー）昨年３着の雪辱に燃えるフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作）が２０日、ＢＣクラシックへ向けて国内最終追い切りを行った。主戦の坂井を背にゆったりとした脚取りで栗東ＣＷに姿を現すと、３頭併せの最後方を追走。鞍上に軽く促されるとパワフルに脚を伸ばし、アッという間に僚馬２頭を突き放した。タイムは６Ｆ８０秒１−３５秒８−１１秒５。矢作師は「他２頭も良