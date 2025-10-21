◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦 日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日みずほペイペイD）「2025パーソルクライマックスシリーズ（CS）パ」のファイナルステージ第6戦は20日、リーグ2位の日本ハムがリーグ制覇したソフトバンクに1―2で敗れた。アドバンテージ1勝も含めて3勝4敗となり、新庄剛志監督（53）は昨年に続いて同ステージで敗退した。0勝3敗という崖っ縁の状況から驚異の3連勝で逆王手をかけた