秋華賞を制し、桜花賞との牝馬２冠を達成したエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一）は激闘から一夜明けた２０日、滞在中の栗東トレセンで穏やかな姿を見せた。担当の及川厩務員は「いつもはカイバをそれなりに残すけど、今回は全部食べましたね。馬運車の中でもおとなしく、いい子にしてました」と優しい笑顔で愛馬を見つめた。レースは早めの押し上げから、最後は逃げ粘るエリカエクスプレスをゴール手前できっちり差し切っ