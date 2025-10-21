◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦 日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日みずほペイペイD）ファイナルSで4本塁打と絶好調だったレイエスは、無安打と沈黙した。初回に三ゴロに倒れ、1点を追う4回無死二塁の好機では空振り三振。6回は二飛と、モイネロの前に3打数無安打に封じられた。9回先頭では杉山の外角直球に手が出ず見逃し三振。6試合で打率・429、6打点とけん引したが、試合後は下を向いたまま、無言で