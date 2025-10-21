◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク2―1日本ハム（2025年10月20日みずほペイペイD）3連敗の嫌な流れを食い止めてマウンド上で仁王立ちした。ソフトバンク・モイネロが7回を3安打1失点に抑えてチームをCS突破に導いた。初戦から来日初の中4日で先発。計14イニングを1失点でMVPにも輝いた。「自分を信じて出してくれた監督、チームにありがとうと伝えたい。自分がコントロールがいい日は相手もなかなか打