◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦 日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日みずほペイペイD）来季へつながる90球だった。先発した日本ハムの高卒4年目右腕・達が5回2/3を6安打2失点（自責点1）。6回無失点だった15日の第1戦からプロ初の中4日での登板で、フォークを中心に6三振を奪い「大事な第1戦、日本シリーズ進出が決まる最終戦の両方を経験できた。この経験が今後のターニングポイントになる」と感慨を込めた