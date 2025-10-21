◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦 日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日みずほペイペイD）日本ハム・清宮幸は9回2死で左飛に倒れて最後の打者となった。「勝ちたかった。去年はコテンパンにやられたので前には進んでいるのかなと。でも、勝ちきれないというのはまだまだ」。3回1死一、二塁の一塁守備では、捕球後に二塁送球が一塁走者に当たり、転々とする間に二塁走者に先制の生還を許す適時失策も。「握れ