「明日、何かが変わるかもしれん」。生海選手の言葉に、胸がぎゅっとなった。記者としてタマスタ筑後に通うようになってからの5カ月間、彼はどんな時でも前向きで、ファンの方が思い浮かべるであろう優しい笑顔は今も健在だ。24年1月の自主トレ中、打球が左側頭部に当たり脳挫傷と診断された。1年9カ月が経過した現在も、日によってはひどい頭痛やふらつきがあるという。日々のノルマは、練習日には球場へ向かうこと。バットが