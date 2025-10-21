◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦 日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日みずほペイペイD）勝敗を分けたのはほんのわずかな差だった。1―1で迎えた5回2死一、二塁。日本ハム守備陣にとってコンマ数秒の差が決勝点につながってしまった。「もうちょっとベースに向かうスピードが上がっていれば、成立させられた（アウトにできた）と思う」。二塁手・石井が振り返る。周東の打球は二遊間の深い位置へ。捕球した