日本ハムの松本剛は今季取得した国内FA権については今後検討していく構え。「今は何も考えていない。今年、自分の成績が振るわなかった悔しさの方が大きい」と語った。今後、球団側と話し合う見通し。第6戦は出番がなく、ベンチで敗戦を見届けた。22年に打率・347で首位打者に輝くも、今季は66試合で打率・188と振るわず。「来年以降、必ず倒さないといけない。やり返したい」と意気込んだ。