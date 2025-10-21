◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦 日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日みずほペイペイD）日本ハム・郡司が二塁打2本で1打点と気を吐いた。2回先頭で左中間二塁打。1点を追う4回1死二塁では、一時同点の左翼線への適時二塁打を放った。第1戦で3打数無安打に封じられたモイネロからの2安打に「2本長打を打てたのは自信になりますし、来年につながる」と前を向いた。「もちろん力は全体的についていると思う。