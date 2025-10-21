信じていいのか――。ノアの?ミスターめんどくさい?こと拳王（４０）が、丸藤正道（４６）への思いを告白した。かねて丸藤といがみ合っていた拳王だが、１１日の両国大会でタッグを組むや態度を一変させ、タッグ継続を熱望。続く１６日の後楽園大会でも６人タッグ戦で同じコーナーに立って勝つと、丸藤とのＧＨＣタッグ王座挑戦を目指すと宣言した。ここまでの変化を見せた理由を拳王は「ずっといがみ合ってたけど、普通に戦