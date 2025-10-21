アサヒグループホールディングスに続いて、事務用品大手のアスクルもランサムウェアに感染した。アスクルで１９日、身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」感染によるシステム障害が発生し、法人向け通販サービスの「ＡＳＫＵＬ（アスクル）」「ソロエルアリーナ」や個人向けサービス「ＬＯＨＡＣＯ（ロハコ）」などで商品の受注や出荷を停止した。アスクル傘下の配送会社を利用している会社のインターネットストアも停止する