フラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」のSoftBank版がAndroid 16に！ソフトバンクは15日、携帯電話サービス「SoftBank」向け5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S25（型番：SM-S931Z）」および「Galaxy S25 Ultra（型番：SM-S938Z）」（ともにSamsung Electronics製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年10月15日（水）より