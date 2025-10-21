猫は嘔吐しやすい動物？ 四足歩行の猫は、胃や食道といった消化器官が体の軸に対して横に並んでいるため、嘔吐しやすい構造になっています。 また、猫の食道は「横紋筋」という、自分で動かすことができる筋肉が発達しています。そのため、人間よりも意識的に吐き戻すことができます。 野生下で暮らしていたときには、ネズミや小鳥などを捕まえていた猫。骨や毛など消化できないものや、食べてはいけないもの、腐ったも