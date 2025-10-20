ホンダは、2025年10月に発売を予定している「ヴェゼル e:HEV RS」の情報を、公式サイトで先行公開しました。 「ヴェゼル」をベースに専用デザインの外観やローダウンサスペンションを装備し、走りの質感をさらに高めたこのモデルに対し、SNSではさっそく注目や期待の声が寄せられています。 専用装備満載の外観はSNSでも好評！ 新たに設定された「ヴェゼル e:HEV RS」は、従来のヴェゼルが持つ上質さをベ