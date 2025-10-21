1989年に開院した福岡市民病院は、施設の狭さや医療設備の老朽化などから移転が検討されています。20日、市民病院のあり方を検討する福岡市の審議会が開かれ、現地以外で建て替える場合の移転候補地について、福岡市東区の箱崎中学校と福岡中学校の敷地が適していると報告されました。いずれも交通の利便性が高いなどとしています。箱崎中学校は九州大学箱崎キャンパス跡地に移転する予定で、福岡中学校は近くの小学校に移転した上