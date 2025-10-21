男子ゴルフの石川遼（３４）＝カシオ＝には、忘れられない瞬間がある。２２歳だった１４年７月に男子ゴルフツアー「長嶋茂雄招待セガサミーカップ」で優勝を飾った時。３日目から現地観戦した大会名誉会長の長嶋茂雄さん（享年８９）から、表彰式でトロフィーを受け取った。「脳梗塞（こうそく）から長いリハビリをされていたとは思いますが、左手で握手してもらった時に感じた力強さは忘れられない。常にポジティブな言葉ば