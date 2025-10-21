◆第１４回アルテミスステークス・Ｇ３（１０月２５日、東京・芝１６００メートル）白い馬体が進化した姿で戻ってくる。白毛のマルガが第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（２５日、東京）で重賞初制覇を狙う。夏の函館で衝撃のレコードデビューを飾ってから約３か月半。「体がしっかりしてきた。お尻のあたりに筋肉がついて、ソダシのような感じになってきたね」と須貝調教師はＧ１・３勝の偉大な姉の姿をダブらせる。栗東・ＣＷコー