西武は23日のドラフト会議に向け、スタンフォード大・佐々木の調査をしていることを広池浩司球団本部長が明かした。米国にスカウトを派遣するなど徹底マークしてきた主砲の指名の可能性について「まだ分からない。（集めてきた）材料を含めて、調査中」とした。19日には広池本部長、秋元宏作球団副本部長ら4人体制で創価大・立石を視察。「材料がほぼ全部出そろったので、これから3日間検討します」と指名候補選手を選定して