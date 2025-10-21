巨人・グリフィンが来季、22年以来となる大リーグに復帰する可能性をニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏がSNSで報じた。来日3年目の今季は球団外国人最長タイとなる開幕6連勝をマークするなど、6勝1敗、防御率1・62。しかし、CS前の今月4日に右膝の治療に専念するため米国への帰国が発表されていた。