俳優の影山優佳が、桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜後10：00）に出演することが21日、発表された。林田大介（佐野）の元彼女を演じる。【場面写真】宇都宮で何が…？子どもと一緒なハチたち（桜田ひより）本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・大介の2人が逃避行を始めたこと