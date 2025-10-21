20日のニューヨーク株式市場は、新型スマートフォンの販売が好調なアップルが大きく値上がりしたことなどから、平均株価は500ドルあまり上昇しました。ニューヨーク株式市場は20日、アメリカと中国で新型スマートフォンの「iPhone17」販売が好調なアップルの株価が大きく上昇したほか、好調な企業決算が続いていることから買い注文が広がりました。ダウ平均株価は先週末に比べ、515ドル97セント高い4万6706ドル58セントで取引を終