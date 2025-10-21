アメリカのトランプ大統領は20日、中国の招待を受け、来年の早い時期に中国を訪問する予定だと明らかにしました。トランプ大統領「中国を訪問するよう招待を受けた。来年のかなり早い時期に訪問する予定だ。中国とは非常に良い関係を築けると思う」トランプ大統領は20日、中国の習近平国家主席と「素晴らしい関係にある」と強調した上で、中国の招待を受け、来年の早い時期に中国を訪問する考えを明らかにしました。また、近く韓国