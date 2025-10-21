非正規公務員が次々姿を消している（写真：今井康一撮影）【写真を見る】「はむねっと（公務非正規女性全国ネットワーク）」共同代表の瀬山紀子氏「非正規公務員が集まらない」自治体の役所や公営の図書館、保育園など公務の現場では、非正規公務員である「会計年度任用職員」が募集をかけても集まらず、多くの欠員が出るケースが相次いでいる。非正規公務員を巡っては、低賃金と不安定雇用がなかなか改善されてこなかったが、人手