俳優・伊藤健太郎のオフショットにフォロワーが驚いた。２１日までにインスタグラムを更新し「ちょっと前の」「海は癒されますね」とサーフィンする様子をアップ。「寒くなってきました、皆さんご自愛くださいなｋｅｎｔａｒｏ…」とつづった。サーフボードを抱えた姿は、以前よりかなりたくましく見える。フォロワーは「すごい！」「肩の筋肉がモリモリですね」「うわっ。めっちゃカッコイイ」「海の男すぎる」「かっこよ