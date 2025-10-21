日本ハムのドリュー・バーヘイゲン投手（34）と、アニュラス・ザバラ投手（28）が今季限りで退団する見込みであることが20日、分かった。ともに9月中に帰国している。20、21年に日本ハムでプレーしたバーヘイゲンは昨季に復帰。今季は6試合で3勝3敗、防御率6.08だった。最速162キロのザバラも来日2年目の今季は2試合の登板にとどまり、勝敗なしで防御率3.86だった。また、レイエス、マルティネス、孫易磊（スン・イーレイ）