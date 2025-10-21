ＤｅＮＡの相川亮二新監督（４９）が２０日、横浜市内の球団事務所で就任会見に臨み、同席した今季で辞任する三浦大輔監督（５１）の思いを継承し、９８年を最後に１２球団最長、２７年間遠ざかるリーグ優勝を目指すことを誓った。契約年数、年俸はともに非公表。＊＊＊＊私が知る相川亮二は、オレがオレがと自分を前面に押し出すのではなく、協調性があり、人の意見をしっかり聞ける男だ。０４年のアテネ五輪ではコ