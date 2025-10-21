日本ハムが、台湾・味全の徐若熙（シュー・ルオシー）投手（24）の獲得調査を進めていることが20日、分かった。最速158キロを誇る右腕で、今オフの海外挑戦が見込まれている。日米の複数球団が興味を示しており、9月には球団幹部が台湾に渡って視察した。19年のドラフト1巡目で味全に入団し、20年は右肘の故障も経験したが、デビュー戦だった21年3月17日の中信戦では4回2死まで投げ、11アウトを全て三振で奪う快投も見せた