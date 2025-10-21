トム・ホランド（29歳）は、ダニエル・クレイグの後任としてジェームズ・ボンド役に起用される可能性が噂されていたが、マーベルとの契約によりその道は閉ざされていると報じられている。契約では、スパイダーマン役をしのぐような役柄を演じることは禁じられているという。英ザ・サン・オン・サンデー紙によると、関係者は「トムは2人のスーパーヒーローを演じることはできません。それは実現しませんよ」と語っている。トム自身