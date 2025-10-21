今日21日は全国的に曇りや雨となるでしょう。北海道では雪の降る所も。沖縄は局地的に激しい雨が降りそうです。最高気温は北海道から九州まで昨日20日より気温が低く、11月上旬から中旬並みで空気がひんやりするでしょう。全国的に曇りや雨沖縄は局地的に激しい雨今日21日は、本州の南から日本の東にかけて前線が停滞するでしょう。日本付近は湿った空気や寒気の影響を受ける見込みです。北海道では、昨日20日は稚内、旭川、網走