190を超える国と地域で、累計1215万台販売10月21日、トヨタ自動車（以下トヨタ）は、新型車『ランドクルーザー“FJ”』（以下ランクルFJ）を世界初公開。ジャパンモビリティショー2025に出展する。日本での発売は2026年年央頃を予定している。【画像】ランクルに小さな第4のモデル誕生！『トヨタ・ランドクルーザー“FJ”』世界初公開全39枚ランドクルーザー（以下ランクル）は『トヨタBJ型』として1951年に誕生し、直後に自動車