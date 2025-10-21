4月に海外フリーエージェント（FA）権を取得した中日・松葉が、行使について熟考する構えを示した。シーズン終了後に球団との交渉で複数年契約を提示されたとみられ、「思っている以上に評価してもらっていると感じた。朝田球団本部長から宣言残留してもいいと言ってもらえたので考えたい」と胸中を吐露。今月中にも2度目の交渉に臨む予定だ。3年契約最終年だった今季は23試合で7勝11敗、防御率2・72。来季36歳シーズンを迎