今季志願して主将を務めたオリックス・頓宮が、来季も役割を継続する意向を口にした。「決めるのは監督ですが」と言いつつも「やって良かったと思っています。毎日しっかりやるべきことをやれた」という。23年の首位打者も昨季は打率1割台と大不振にあえいだが、今季は自己最多の129試合に出場し、打点もキャリアハイの54を記録するなど充実感はあった。オフは今季同様、チームメートの森との自主トレなどを予定。さらなる飛躍