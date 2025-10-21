広島・森浦は“侍モード”で調整を進めている。11月の韓国との強化試合のメンバーに選出された左腕は、同戦の使用球で自主練習を行っており、「（使用球はNPB球と比べて）滑る感じだが、だいぶ感覚もつかめてきた。いい感じ」と好感触を口にした。前回22年に日本代表入りした際には「球が違って、ちょっと慣れなかった」と対応に苦労した経験があったといい、教訓としている。「WBCにも選ばれるようにアピールしたい」。25日には