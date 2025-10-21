ロシアのラブロフ外相とアメリカのルビオ国務長官が20日、電話会談を行いました。米露首脳会談に向けた地ならしとみられます。ロシア外務省によりますと、ラブロフ外相は20日、ルビオ国務長官と電話会談を行い、プーチン大統領とトランプ大統領による米露首脳会談に向け、調整を本格化させました。首脳会談は近く、ハンガリーで行われる予定で、「建設的な協議を行った」としています。アメリカ国務省も20日、ルビオ氏がラブロフ氏